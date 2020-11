Stiri pe aceeasi tema

- Telefonul mobil ne-ar putea ajuta in curand sa depistam daca suntem infectați cu SARS-COV 2, chiar daca suntem asimptomatici. Cercetatorii de la Univesitarea MIT au descoperit ca tusea celor infectați cu virusul este diferita de a oamenilor sanatoși, scrie digi24.ro.

- Bucurestenii au primit marti mai multe mesaje RO Alert in care sunt avertizati de cresterea ratei de infectare cu noul coronavirus. „Atentie! In municipiul Bucuresti nivelul de raspandire a noului coronavirus (Covid-19) este ridicat - peste 3 la mia de locuitori. MASCA este obligatorie in spatiile deschise…

- Numarul persoanelor infectate cu Sars Cov 2 a explodat zilele acestea in Europa. Organizația Mondiala a Sanatații a constatat ca, prin comparație cu inceputul pandemiei, totuși, mortalitatea este mai mica.

- Vineri dupa amiaza, telefoanele bucurestenilor si ale locuitorulor din judetele Alba, Bacau, Iasi, Neamt, Teleorman, Valcea si Vaslui au sunat alarmant. Un mesaj de alerta extrema a fost anunțat de Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU). In Capitala nivelul de raspandire a noului coronavirus…

- Aceasta este țara cu cea mai mare rata de infectare cu Covid-19 din lume, conform datelor furnizate de Universitatea Oxford. 60% dintre testele efectuate aici sunt pozitive, conform Reuters. Este vorba despre Argentina, unde rata mare de pozitivare este pusa pe seama testelor puține efectuate precum…

- Anunț important pentru milioane de romani. Atenție la telefoanele mobile! Poliția a spus totul Anunț important pentru milioane de romanii. Fie ei șoferi sau pietoni, trebuie sa respecte anumite reguli și recomendari venite de la Poliția rutiera. Brigada de Poliție Rutiera a cerut, intr-un comunicat…

- Experții in sanatate publica avertizeaza ca vor aparea focare de COVID-19 in școli și gradinițe. Acestia atrag atentia asupra riscurilor care apar odata cu deschiderea școlii, potrivit digi24.ro. Dr. Ioana Stancel, expert in sanatate publica, a precizat: „Ma aștept sa avem focare odata cu reluarea gradinițelor…

- Cercetatorii susțin ca ochii roșii, specifici conjuctivitei, ar putea fi un nou simptom al virusului, transmite wafb.com. Studiul se afla in stadiu incipient, dar medicii spun ca acest simptom nu este des intalnit. Experții au identificat aceasta afecțiune a ochiului la mai mulți pacienți infectați…