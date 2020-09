Atenție la telefoane! O adolescentă a fost tâlhărită într-o stație de autobuz Un tanar din Alba Iulia a fost prins, in flagrant, imediat dupa ce ar fi talharit o minora. Seara trecuta, i-ar fi smuls, din mana, telefonul mobil. La scurt timp a fost depistat și reținut de polițiști. La data de 07 septembrie 2020, in jurul orei 23,00, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca unei minore de 15 ani, din Alba Iulia, i-a fost sustras telefonul mobil, in timp ce se afla in zona unei stații de autobuz din Alba Iulia. Mai multe echipaje de poliție s-au deplasat imediat in zona indicata de apelant, iar in urma investigațiilor efectuate au… Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 6 septembrie 2020, in jurul orei 23.00, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca unei minore de 15 ani, din Alba Iulia, i-a fost sustras telefonul mobil, in timp ce se afla in zona unei stații de autobuz din Alba Iulia. Mai multe echipaje de poliție s-au…

- La data de 07 septembrie 2020, in jurul orei 23,00, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca unei minore de 15 ani, din Alba Iulia, i-a fost sustras telefonul mobil, in timp ce se afla in zona unei stații de autobuz din Alba Iulia. Mai multe echipaje de poliție…

- Un tanar din Alba Iulia a fost prins, in flagrant, imediat dupa ce ar fi talharit o minora. Seara trecuta, i-ar fi smuls, din mana, telefonul mobil. La scurt timp a fost depistat și reținut de polițiști, transmite IPJ Alba. Potrivit sursei citate, duminica seara, in jurul orei 23.00, Poliția Municipiului…

- Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut pe un barbat banuit de talharie. I-ar fi smuls poșeta unei varstnice care se afla pe strada și a fugit. La data de 28 august 2020, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia l-au identificat și reținut pe un barbat de 41 de ani, din Sebeș, care este banuit…

- La data de 15 august a.c., ora 22.05, Poliția Orașului Cehu Silvaniei a fost sesizata prin apelul de urgenta 112, de catre o femeie din localitate, despre faptul ca soțul ei a fost deposedat de bani si telefonul mobil. La momentul comiterii faptei, victima se afla pe strada Piața Trandafirilor, din…

- Mai multe percheziții ale polițiștilor de la Secția 4 București au avut loc marți in județul Argeș, intr-un dosar de talharie. Un argeșean s-a prefacut ca vrea sa cumpere un telefon mobil de la o bucureșteanca, i l-a luat, dupa care a tarat dupa el femeia agațata de portiera mașinii. Poliția Capitalei…

- Polițiști din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigatii Criminale – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au desfasurat, in perioada iunie-iulie 2020, cercetari cu privire la activitatea unui grup infracțional nestructurat…