Atenţie la telefoane: escrocii cu metoda „Accidentul“ se reinventează „La data de 11 septembrie, politistii Municipiului Iasi au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca in noaptea de 10 spre 11 seeptembrie ar fi fost contactata telefonic de persoane necunoscute care s-ar fi folosit de nume si calitati mincinoase si sub pretextul ca nepotul sau ar fi fost victima unui accident casnic survenit in urma exploziei centralei termice i-ar fi solicitat 10.000 de euro, necesari pentru operatia acestuia. Femeia nu a dat curs solicitarii pers (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hotii au descoperit cheia universala cu care pot deschide orice autoturism! Este vorba despre o metoda complexa de furt prin care hotii fura totul din masina, fara sa lase urme, in mai putin de un minut.

- Un barbat de 33 de ani din judetul Dolj a fost arestat preventiv dupa ce politistii au stabilit ca acesta a inselat doua batrane de 87 si 88 de ani, cu diverse sume de bani, prin metoda "accidentul", scrie Agerpres.Potrivit IPJ Dolj, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Rast au depistat, luni,…

- In data de 21.08.2018, polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații, in parteneriat cu Episcopia Devei și Hunedoarei, au organizat, la sediul Centrului Social, o activitate de informare a persoanelor varstnice, din municipiul Deva, despre infracțiunile de inșelaciune…

- Turiștii care viziteaza Bulgaria sunt avertizați ca o noua metoda de tâlharire face ravagii. Este întâlnita, cu predilecție, în stațiunile de pe litoral, frecventate de turiști englezi, însa îi pot

- Polițiștii brașoveni au informat cetațenii de nenumarate ori asupra riscurilor la care se supun daca dau crezare anumitor persoane care, prin diferite metode, incearca sa obțina de la ei diverse sume de bani. Valoarea mare a prejudiciilor, vulnerabilitatea crescuta a unei categorii de varsta in fața…

- Zoltan Nagy este in alerta, dupa ce a descoperit ceva incredibil. Modalitatea prin care escrocii va șantajeaza va poate distruge viața privata sau chiar pe cea profesionala, daca nu știți cum sa manageriați situația.

- Un timisean a cazut victima hotilor, in aceasta dimineata, in cea mai cautata comuna din judet. Barbatul a facut cumparaturi la magazinul Lidl din Dumbravita ... The post Atentie timiseni! Hotii au o noua metoda de a pune mana pe lucrurile voastre appeared first on Renasterea banateana .

- Pentru a nu deveni victima infractorilor care actioneaza dupa „metoda accidentul”, politistii ialomiteni atentioneaza cetatenii sa fie prudenti atunci cand sunt apelati telefonic de persoane necunoscute si ii sfatuiesc sa tina cont de mai multe sfaturi.