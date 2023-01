Atenție la staționarea neregulamentară pe autostradă Reamintim șoferilor ca staționarea pe banda de urgența a autostrazilor este interzisa, in afara cazurilor justificate (defecțiuni tehnice care fac imposibila deplasarea autovehiculului), chiar și in refugiile de depanare special amenajate.Prin oprirea pe banda de urgența puteți pune in pericol viața dvs. și a celorlalți participanți la trafic și puteți ingreuna intervenția echipajelor de urgența... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

