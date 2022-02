In subsolurile New York-ului deja este in circulație o noua varianta a Covid-19. Cercetatorii americani susțin ca șobolanii ar putea fi infectați prin apele reziduale sau excremente. Potrivit unor cercetatori americani, o sușa necunoscuta a virusului – descoperita in apele uzate – ar putea fi transmisa de șobolani. Și evident de la șobolani ar putea ajunge la om. Aceste concluzii au fost publicate in revista Nature, la inceputul lunii februarie. John Dennehy, co-autor al studiului, virusolog la Queensborough, intervievat de Daily Mail, este de parere ca șobolanii s-au infectat cu materii fecale…