Atenţie la sănătatea noastră! 0Screening medical gratuit in zona Targu Secuiesc In perioada 3-7 septembrie, specialisti din domeniul sanatatii din Ungaria efectueaza in comuna Catalina un screening medical gratuit. Medicii specialisti si asistentii medicali din cadrul Spitalului Judetean Bacs-Kiskun vor efectua mai multe tipuri investigatii in cabinetele medicale amenajate provizoriu in Sala de sport de la Catalina. In cadrul […] Articolul Atentie la sanatatea noastra! apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 30 de tineri din Romania, Ungaria, Belgia și Danemarca participa incepand de vineri, 10 august, și pana in 15 august, la o tabara de teatru și de dezvoltare a personalitații, derulata la Chichiș. Tabara este organizata de Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe și va cuprinde doua…

- Un cadou surpriza i-a fost oferit celui de-al cinci sutelea vizitator al Biroului judetean de informare turistica care functioneaza in Sfantu Gheorghe. Bara Kadar Katalin, care este originara din judetul Covasna si in prezent traieste in localitatea Feked din Ungaria, a beneficiat de un cadou constand…

- Romania a absorbit fonduri europene in valoare de aproximativ 5,8 miliarde de euro pana in prezent, adica 19% din totalul alocat, a declarat, joi, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, intr-o conferinta de presa. Astfel, tara noastra se situeaza pe locul 18 in UE, la egalitate cu Bulgaria, Ungaria…

- De trei ori pe saptamana, in piața agroalimentara din Sfantu Gheorghe, ciupercile sunt verificate gratuit, iar persoanele interesate pot primi consiliere cu privire la acestea. Cateva sute de persoane au și solicitat verificarea ciupercilor, de la inceputul anului. Reprezentanții TEGA S.A, societate…

- Problematica romano-catolicilor din Moldova cunoaste prin intermediul volumului de fata o abordare interesanta, urmand o perspectiva aparte, aceea a analizei presei de limba maghiara din Romania si Ungaria, in mod deosebit din judetele Harghita si Covasna, intr-un areal temporal generos, marcat de anii…

- Cititorul se va intreba, de buna seama, ce m-a determinat, ca ziarist, sa abordez intr-un mod atat de implicat, cu lux de amanunte, episoade din istoria ungurilor, scotocindu-le mai ales obarsia, itinerariul, dar si modul lor comportamental dupa venirea lor in Europa si asezarea pe continent.…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna este implicata, alaturi de entitați din Ungaria, Irlanda, Italia și Spania, in cadrul proiectului „ACCES TO VET” – ce urmarește realizarea cooperarii și realizarii unui schimb de bune practici in domeniul formarii și evaluarii competențelor…

- Cititorul se va intreba, de buna seama, ce m-a determinat, ca ziarist, sa abordez intr-un mod atat de implicat, cu lux de amanunte, episoade din istoria ungurilor, scotocindu-le mai ales obarsia, itinerariul, dar si modul lor comportamental dupa venirea lor in Europa si asezarea pe continent.…