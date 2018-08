Stiri pe aceeasi tema

- Un raport de audit solicitat de Guvernul de la Paris a relevat ca aproximativ 840 de poduri din Franta sunt intr-o stare avansata de degradare si risca sa se prabuseasca, informeaza The Associated Press, citand presa franceza.

- A fost alerta maxima in Villenauxe-la-Grande, in Aube. Acum, romanul risca sa primeasca o pedeapsa suplimentara consistenta. Luni va fi judecat. Romanul in varsta de 20 de ani ispasea o pedeapsa de un an si jumatate pentru furt, dar joi de dimineata, inainte de ora 9, inarmat cu o furculita…

- Imigrantii, în centrul unui razboi diplomatic între Italia si Franta, ce risca sa divizeze Europa. Guvernul de la Paris a acuzat Roma de cinism si iresponsabilitate pentru ca a refuzat sa primeasca vasul Aquarius, cu peste 600 de migranti la bord.

- Adunarea Nationala, Camera inferioara a Parlamentului Frantei, a adoptat recent un proiect de lege care prevede interzicerea accesului elevilor cu telefoane mobile in scolile primare si generale, informeaza postul Europe 1, citat de Mediafax.Noua lege prevede "interzicerea efectiva" a accesului cu telefoane…

- Un tablou din tineretea lui Van Gogh a fost adjudecat cu peste 7 milioane de euro la Paris, luni, in cursul primei vanzari la licitatia unei lucrari a maestrului olandez in Franta dupa mai bine de 20 de ani, a anuntat casa de licitatie Articurial, potrivit AFP. "Women Mending Nets in the…

- Compania naționala Tarom se ține de promisiune și deschide, din aceasta vara, trei noi rute de la Timișoara. In anul Centenarului, de pe Aeroportul „Traian Vuia” Timișoara se va putea zbura catre Stuttgart (Germania), Paris - Charles de Gaulle (Franța) și Chișinau (Republica Moldova).

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, care a efectuat joi si vineri o vizita la Paris, a abordat in cadrul intalnirilor oficiale subiecte precum Cadrul Financiar Multianual, Brexit, functionarea spatiului Schengen, dar a subliniat si dorinta de a consolida relatiile dintre Franta…