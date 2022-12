Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita la achizitia produselor alimentare, avand in vedere ca unii operatori economici vor ‘profita’ de aceasta perioada pentru a-si vinde produsele din stoc, indiferent de calitatea acestora, avertizeaza directorul general al Autoritatii Nationale pentru…

