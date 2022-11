Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, atrage atenția asupra pericolelor la care ne expunem in cazul consumului anumitor produse de post. Astazi, 15 noiembrie, creștinii ortodocși au intrat in Postul Craciunului, iar meniul lor va include și produse vegetale gata preparate. In acest caz, trebuie sa fie foarte atenți la eticheta și la locurile din care le cumpara.