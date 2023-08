Atenție la postările sponsorizate ce promovează investiții FALSE / Tentative de fraudă Eveniment Atenție la postarile sponsorizate ce promoveaza investiții FALSE / Tentative de frauda august 22, 2023 11:18 Directoratul Național pentru Securitate Cibernetica (DNSC) reamintește utilizatorilor din Romania sa fie vigilenți cu privire la anunțurile sponsorizate ce se propaga in ultimele luni pe Facebook. Pagini compromise, ori unele nou-create, sunt folosite de atacatori in promovarea de postari sponsorizate care prezinta audienței de pe social media tentative de frauda cu investiții false. Odata ce utilizatorul acceseaza postarea sponsorizata, este redirecționat catre un articol… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

