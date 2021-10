Atenție la portofel: se scumpesc ratele la bănci! Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 2,07% pe an, de la 1,81% pe an cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In aceste condiții, ratele la creditele pentru locuințe vor crește […] The post Atenție la portofel: se scumpesc ratele la banci! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

