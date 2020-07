Stiri pe aceeasi tema

- Medicul timisorean Virgil Musta propune un bilant dupa 3 luni de pandemie. Romania a trecut de la starea de urgenta la starea de alerta, iar de azi relaxarea devine mult mai mare, cu terase deschise si calatorii intre localitati fara adeverinta. Pericolul nu a trecut, spune Musta, care ne avertizaza…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au desfașurat activitați informativ-preventive, in mediul online, alaturi de elevii de la Colegiul Național “Constantin Carabella”, de la Școala Gimnaziala “Matei Basarab” și de la Școala Gimnaziala “Mihai Viteazul” din…

- Un eveniment de tradiție, recunoscut in lumea stiintifica internaționala, va avea loc, zilele acestea, in Romania. Euroinvent, cel mai mare salon de invenții din Europa de Est, ajuns la cea de-a 12-a ediție,...

- Sezonul turistic in Grecia va reincepe din 15 iunie, iar zborurile internationale vor fi reluate de la 1 iulie, anunta Guvernul de la Atena, potrivit agentiei Associated Press, anunța MEDIAFAX.Hotelurile se redeschid pe 15 iunie in Grecia, iar turistii din unele tari vor putea ajunge pe teritoriul…

- Politistii Serviciului Rutier Maramures vor fi in acest sfarsit de saptamana pe soselele din tot judetul. Controalele ii vizeaza pe cei care conduc in stare de ebrietate sau sub influenta drogurilor, dar si pe cei care apasa prea tare pedala de acceleratie. Mulți conducatori auto nu conștientizeaza…

- Costurile de finantare in euro pentru statul roman au crescut brusc de la 1,2% la 3,2% pentru titlurile de stat cu scadenta la 10 ani, intrucat Romania asteapta la inceputul lunii iunie o decizie importanta de la agentia de rating S&P, spune Mihai Purcarea, CEO al BRD Asset Management.„Vorbim…

- Presedintele World Athletics (Federatia internationala de atletism), Sebastian Coe, a avertizat sportivii tentati de dopaj ca, in perioada in care competitiile sunt suspendate, sa nu recurga la asa ceva pentru ca vor fi depistati, scrie AFP. "In mod cert, din cauza suspendarii intrecerilor,…