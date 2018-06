Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje de politie nationala si politie locala din Navodari participa in aceasta dupa amiaza la o actiune ampla de control intre Mamaia si Navodari. Actiunea de control are loc in zona Hanul Piratilor. ...

- Doctorita Xiaoguang Wang, cel mai cunoscut specialist in acupunctura din Romania, s-a stins aseara din viata la Spitalul Judetean Arges din Pitesti. Doctorita era stabilita din 1999 in Romania si colabora cu mai multe clinici, avand un cabinet si la Pitesti. Printre pacientii sai s-au numarat Adrian…

- Caii și terapeuții care lucreaza cu ei reușesc progrese fantastice cu copiii care sufera de afecțiuni neurologice sau de locomoție. Hipoterapia se face la HorsEmotion, locul din Ianova, unde unii copii suferinzi de autism au rostit primul lor cuvant: Api – numele unui cal de acolo...

- Inspectorii sanitari-veterinari au depistat 1.347 de kilograme de cirese, provenite din Turcia, contaminate cu pesticide, dar pana in prezent a fost retrasa de la comercializare mai putin de jumatate din aceasta cantitate, respectiv 564 de kilograme, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale…

- Acces gratuit la toate tipurile de medicamente Pacientii cu afectiuni grave vor avea acces gratuit la toate tipurile de medicamente destinate unei indicatii terapeutice, si nu doar la un singur medicament, asa cum era reglementat pâna acum. Guvernul a aprobat, marti, o ordonanta…

- Pacientii care sufera de afectiuni grave, precum cele oncologice, hepatita C, boli rare, afectiuni cardiovasculare sau scleroza multipla vor avea acces neingradit la terapie dupa ce Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta in acest sens.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, o ordonanta de urgenta privind accesul neingradit la terapii pentru pacientii cu afectiuni grave, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu."Prin acest act normativ se asigura accesul pacientilor cu afectiuni grave, adica oncologice,…

