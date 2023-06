Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii din Romania sunt vizati de o campanie de tip „Smishing”, tentativa de frauda care se propaga prin SMS cu mesajul „Ai un colet”, atrag atentia specialistii Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC).

- Directoratul National de Securitate Cibernetica DNSC avertizeaza ca utilizatori din Romania sunt vizati de o campanie de tip Smishing."Tentativa de frauda propagata prin SMS se foloseste de scenariul 39;ai un colet 39; pentru a atrage curiozitatea potentialelor victime sa acceseze un link malitios.…

- Patruzeci de perchezitii domiciliare au loc, marti, in mai multe localitati din Romania si Franta, in cadrul unei anchete coordonate de Parchetul European (EPPO) din Bucuresti privind suspiciuni de frauda cu fonduri europene si nationale, in valoare de peste 30 de milioane de euro. Este vorba despre…

- Parchetul European acuza de frauda cu fonduri europene cinci persoane din Romania, intre care un deputat. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin obtinerea de fonduri europene cu documente false si inexacte. ”Saptamana trecuta, Parchetul European (EPPO) din Bucuresti (Romania)…

- Un proiect de lege aflat in circuitul parlamentar și aprobat de Comisiile de Buget ar putea duce la eliminarea banilor cash din tranzacții. Salariile nu vor mai fi platite cu bani cash, cu anumite excepții bine stabilite, iar comercianții vor fi obligați sa accepte plata cu cardul. „Plata veniturilor…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) și Revolut, aplicația financiara cu peste 28 de milioane de clienți la nivel global și 2,7 milioane in Romania, ofera o serie de recomandari esențiale pentru a evita cu succes tenativele de frauda care vizeaza utilizatorii de servicii bancare in…

- Situație disperata pe Drumul European 85, care face legatura intre București și Roman. Sute de mașini au fost blocate in nameți. Unul dintre romanii, care a stat ore intregi in mașina, susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a fost anunțat ca nu se mai poate circula dupa ce drumul era blocat…

- Un numar de 119.614 elevi din cei peste 147.000 inscrisi la inceputul acestui an scolar in clasele a XII-a si a XIII-a au fost prezenti, luni, la proba scrisa de Limba si literatura romana desfasurata in cadrul simularii Bacalaureatului. 12 dintre ei au fost eliminati pentru tentativa de frauda. „Astazi,…