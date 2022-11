Stiri pe aceeasi tema

- Așa arata o zona din municipiul Bacau. Situația in zona nu este una neobișnuita. Cu toate ca locația Nicu Enea 42 B a fost salubrizata de mai multe ori de catre Primaria Municipiului Bacau, unii locatari au luat-o de la capat aruncand pe geam gunoiul menajer rezultat din activitațile casnice. Polițiștii…

- Reprezentanți locali ai Ministerului Apararii Naționale au vizitat, recent, unitațile de frizerie din județ, in scopul identificarii meseriașilor care sa lucreze pentru armata, in eventualitatea unui conflict armat. Asta dupa ce, la inceputul anului, dar și in perioada urmatoare, mai mulți bacauani…

- In acest week-end polițiștii Serviciului Rutier Bacau, sprijiniți de polițiști de ordine publica, au actionat pe raza județului pentru combatere consumului de alcool in randul participanților la trafic și pe linia combaterii nerespectarii regimului legal de viteza. Atat pe drumurile naționale, cat și…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Siguranța Rutiera și Eliberare Permise de Libera Trecere au desfașurat o acțiune care a vizat respectarea prevederilor legale privind oprirea, staționarea și parcarea pentru diferite categorii de vehicule rutiere in municipiul Bacau, aspecte prevazute și sancționate…

- La data de 6 octombrie a.c., in jurul orei 04.20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Savinești au fost sesizați, cu privire la faptul ca un autoturism care prezinta flacari la nivelul capotei se deplaseaza haotic, punand in pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. In urma verificarilor…

- In acest week-end polițiștii Serviciului Rutier Bacau, sprijiniți de polițiști de ordine publica, au organizat o actiune pe raza județului pentru creșterea gradului de disciplina și combaterea cauzelor generatoare de accidente. Atat pe drumurile naționale, cat și in municipii și localitați din mediu…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei, aflați in zona Pieței Centrale, au interceptat-o pe numita O. R. in varsta de 37 ani, din Republica Moldova, asupra careia, in urma controlului corporal, au fost gasite un numar de 10 pachete de țigari netimbrate și fara…