Stiri pe aceeasi tema

- Solista de la Arad cu poveste de telenovela isi continua cariera de solista si pregateste multe surprize fanilor ei, Insa trebuie sa stiti ca Elena Unc se imparte intre muzica, actorie si profesorat, caci le preda copiilor muzica. Cand nu preda si canta, Elena joaca in “Ultimul Baranov”. Am stat de…

- RO Vaccinare a publicat rezultatele unui studiu realizat de "The New England Journal of Medicine" in ceea ce priveste importanta vaccinarii copiilor cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani. Astfel, doua doze de 10 micrograme mu;g de vaccin Comirnaty Pfizer BioNTech BNT162b2 administrate la interval de…

- Viena impune noi restrictii pentru nevaccinați, pe fondul creșterii galopante a numarului de cazuri COVID la nivelul intregii țari. De altfel, autoritațile federale urmeaza sa anunțe noi masuri sanitare la nivel național.

- Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19, a anunțat marți modul in care se va desfașura campania de vaccinare a copiilo...

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele de pe opt linii din Capitala vor circula in acest sfarșit de saptamana pana la ora 00.30 pentru a asigura accesul populației la cele șase centre de vaccinare anti-COVID care vor funcționa in fiecare sector al Bucureștiului pana la miezul nopții, anunța Asociația…

- Divorțurile sunt intotdeauna o provocare pentru oameni, fie ca sunt implicați direct, fie ca asista de pe margine la separarea unei familii. Data trecuta am vorbit despre ce ar putea face parinții pentru a-și proteja copiii pe parcursul acestui proces dureros. Astazi vom vorbi despre doua strategii…

- Sunt șanse mari ca recomandarile agenției sa fie unele favorabile astfel ca vaccinarea copiilor din aceasta categorie e varsta ar putea incepe pana lasfarșitul anului. Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat la inceputul acestei saptamani ca a demarat procedurile de evaluare a utilizarii…