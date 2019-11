Atentie la monoxidul de carbon! Cereti ajutor specializat in verificarea instalatiilor de gaz si nu incalziti incaperile la flacara aragazului Sezonul rece se apropie iar specialistii in instalatii de incalzire atrag atentia asupra pericolului pe care il reprezinta intoxicatia cu monoxid de carbon. Specialistii in domeniu, firmele de distributie a gazelor, dar si pompierii fac apel la populatie sa verifice cosurile de fum, sa se asigure ca centralele termice nu sunt defecte si sa nu foloseasca aragazul drept sursa de incalzire. Monoxidul de carbon acumulat in incaperi este foarte periculos si actioneaza fara sa ne dam seama, intrucat este inodor si incolor, ceea ce il face greu de depistat. Simptomele intoxicatiei depind de durata expunerii… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Stockholm, se vorbește mult despre București și Romania in ultimele zile. Meciul cu Suedia din 15 noiembrie e decisiv pentru calificarea la Euro 2020 și suedezii se tem de aceasta deplasare. Sunt ingrijorați pentru suporteri. Romania - Suedia se joaca vineri, 15 noiembrie, de la ora 21:45, iar meciul…

- In fata butoaielor pline cu must pe cale sa se transforme in vin, oamenii nu prevad pericolul care ii pandeste. Pentru a evita intoxicatiile cu monoxid de carbon pe timpul fermentarii mustului, cetatenii sunt sfatuiti de catre specialitii de la ISU Ialomita sa tina cont de cateva sfaturi.

- Echipajele aflate in subordinea Consiliului Județean Ilfov pot acționa doar pe drumurile județene. Planta care provoaca alergii a fost depistata pe 30 din cei 450 de kilometri de drumuri județene din Ilfov. Raspundem mai jos celor mai frecvente intrebari legate de ambrozie: Ce este ambrozia? Ambrozia…

- Notiuni de prim-ajutor sunt prezentate pentru cititorii „Adevarul“ de paramedici SMURD, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea“ Constanta. Specialistii ne vor explica saptamanal ce trebuie sa facem in caz de accidente, oferind un ghid elementar, cu informatii de baza, pe care…

- In Romania inca se vand masini cu daune majore, intrucat majoritatea cumparatorilor se limiteaza la verificarea kilometrajului, iar numarul mediu al daunelor per masina este mai mare de 3, potrivit unui studiu efectuat de platforma InspectorAuto.ro si transmis joi. Majoritatea cumparatorilor…

- Potrivit unui studiu realizat de clinicile DENT ESTET 4 KIDS, copiii tind sa sufere de 2 ori mai multe traumatisme dentare in timpul verii, comparativ cu restul anului. Activitațile sportive și cele in aer liber atrag și accidente ce se pot solda cu pierderea dinților. Anul acesta se observa, insa,…

- Familia lui Emiliano Sala, decedat într-un accident aviatic, cere recuperarea epavei aparatului, dupa ce testul toxicologic al corpului fostului fotbalist a aratat ca acesta inhalase mari cantitati de monoxid de carbon înainte de prabusire, scrie News.ro.Familia lui Emiliano Sala…