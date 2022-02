Atenție la mesajele de pe Instagram! Utilizatorii rețelei Instagram sunt vizați in ultimele zile de o campanie de tip phishing care se propaga prin intermediul mesajelor private, transmise de obicei de conturi compromise, avertizeaza Directoratul Național de Securitate Cibernetica. Scopul este extragerea datelor de autentificare ale contului de la potențialele victime. De aceasta data, mesajele primite de utilizatori nu sunt in limba romana, ci in engleza, insa nu este exclus ca pe viitor infractorii cibernetici sa inceapa a transmite astfel de mesaje traduse in romana, spun specialiștii. Recomandarile specialiștilor: Daca primiți… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

