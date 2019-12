Atenţie la maşina din spate: mai mulţi ieşeni loviţi astfel de şoferi beţi „Politistii Biroului Rutier Iasi efectueaza cercetari intr-un dosar penal dupa ce s-a constatat faptul ca, la data de 29 decembrie, un barbat in varsta de 38 de ani, din municipiul Iasi, in timp ce ar fi condus un autoturism pe raza municipiului Iasi, nu ar fi pastrat distanta regulamentara fata de autoturismul care circula in fata sa, intrand in coliziune cu acesta. In urma impactului, ce de-al doilea autoturism a fost proiectat intr-u (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

