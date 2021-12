Doua echipaje de stingere din cadrul Detașamentului Arad au intervenit astazi, in jurul orei 17:00, pe strada Mihai Eminescu, la un incendiu care se manifesta in interiorul unui apartament. „La sosirea echipajelor de intervenție incendiul se manifesta in interiorul unei camere cu posibilitatea de propagare la intreg apartamentul. Incendiul a fost stins in 10 minute […] Articolul Atenție la lumanarile lasate aprinse! Apartament cuprins de flacari dupa ce proprietara a plecat de acasa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .