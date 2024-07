Atenţie la legumele şi fructele pe care le cumpăraţi din piaţă! Produsele care au cele mai multe pesticide Inspectorii ANSVA atrag atentia ca legumele de pe tarabe sunt pline de pesticide! Si produsele romanești sunt afectate, si cele de import. In interiorul mai multor fructe si legume precum portocalele, capsunile, vinetele si dovleceii, importate din Turcia si Egipt, au fost descoperite pesticide. Pericol pentru consumator Pana acum, autoritațile au gasit 25 de legume […] The post Atentie la legumele si fructele pe care le cumparati din piata! Produsele care au cele mai multe pesticide first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

