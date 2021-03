ATENȚIE la înșelătoriile informatice privind investiții profitabile în moneda electronică Bitcoin Recomandarile polițiștilor pentru prevenirea fraudelor online Cum sa preveniți o inșelatorie prin atacuri de phishing Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea atrag atenția cu privire la atacurile de phishing asupra unor persoane de incredere (profesori, directori unitați de invațamant). Astfel, conturile de pe rețele […] Articolul ATENȚIE la inșelatoriile informatice privind investiții profitabile in moneda electronica Bitcoin apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana, in colaborare cu Direcția Naționala de Probațiune deruleaza programul de prevenție „In siguranța la volan, stop accidentelor!”, destinat persoanelor care au comis infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. La nivelul județului Vrancea, programul a fost implementat…

- Poliția Romana, in colaborare cu Direcția Naționala de Probațiune deruleaza programul de prevenție „In siguranța la volan, stop accidentelor!”, destinat persoanelor care au comis infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. La nivelul județului Vrancea, programul a fost implementat…

- Astazi, 9 februarie, la nivel internațional are loc a optsprezecea ediție a Zilei siguranței pe internet – „Safer internet day” sub sloganul „Impreuna pentru un internet mai bun”. In acest context, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- POLIȚIȘTII II PREGATESC PE ELEVI PENTRU REINTOARCEREA IN SIGURANȚA PE BANCILE ȘCOLILOR Pentru a marca ziua de 30 ianuarie, ’’Ziua Internaționala Pentru Nonviolența In Școala’’, in contextul pregatirii pentru reintoarcerea elevilor la clase, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații…

- POLIȚIȘTII II PREGATESC PE ELEVI PENTRU REINTOARCEREA IN SIGURANȚA PE BANCILE ȘCOLILOR Pentru a marca ziua de 30 ianuarie, ’’Ziua Internaționala Pentru Nonviolența In Școala’’, in contextul pregatirii pentru reintoarcerea elevilor la clase, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații…

- Astazi, 6 ianuarie a.c., in sala de ședințe a Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, intr-un cadru restrans, impus de condițiile legale in vigoare, patru polițiști din cadrul instituției, care s-au evidențiat in activitatea profesionala desfașurata, au primit un insemn al respectului și recunoștinței…

- Avand in vedere contextul epidemiologic actual și masurile de protecție sanitara, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a dispus suplimentarea efectivelor care vor acționa in minivacanța de Revelion pentru a proteja siguranța și sanatatea cetațenilor. Incepand de astazi, 31 decembrie,…

- Pentru ca sfarsitul de an sa fie unul fericit, lipsit de evenimente negative, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea reamintește cetațenilor principalele reguli de prevenire a incendiilor, atragand atenția asupra pericolelor…