Destinatii din Romania pentru pasionatii de catarari

Escalada sportiva este un fenomen din ce in ce mai popular in Romania. Exista sali si cluburi unde cataratorii de toate nivelurile isi pot practica pasiunea. Dar pentru cei care vor sa treaca la urmatorul nivel, exista si locuri in aer liber unde-si pot linisti microbul. E adevarat ca ai nevoie… [citeste mai departe]