Numai in 2022, pompierii clujeni au intervenit la peste 900 de incendii de vegetație uscata, Clujul fiind printre județele fruntașe la acest capitol. Din pacate, au fost inregistrate și pierderi omenești din cauza acestor incendii. Totodata, nu este lipsit de importanța efortul depus de structurile de intervenție profesioniste și resursele alocate pentru stingerea acestor arderi, resurse care ar putea fi dirijate catre alte situații in care cetațenii se afla in pericol. De asemenea, nu trebuie omis faptul ca aceste arderi necontrolate pot constitui cauze ale unor accidente rutiere, și ele soldate…