- Un minor, in varsta de 17 ani, și un tanar de 24 de ani din municipiul Targu Mureș au fost reținuți de polițiștii mureșeni, in cadrul unui dosar penal deschis pentru furt. Sambata, 7 octombrie, autoritațile au pus in aplicare mai multe mandate de percheziție domiciliara, unde au fost descoperite și…

- La data de 1 octombrie 2023, in cursul nopții, Poliția orașului Luduș a fost sesizata cu privire la un furt dintr-o societate comerciala. In urma cercetarilor și investigațiilor efectuate, au fost identificați trei barbați, de 17, 19 și 25 de ani, banuiți de comiterea faptei. In fapt, la aceeași data,…

- Trei tineri, intre care doi minori, prinși la scurt timp dupa ce au furat mai mulți baloți de paie de pe un camp, au devenit recalcitranti cu pagubitul, care se afla alaturi de politistii veniti ca ancheteze furtul, și au inncercat sa-l loveasca cu o bata din lemn. Mai mult, unul dintre tineri a sunat…

- Un cetațean a sesizat vineri, 22 septembrie, la ora 4.25, tulburarea liniștii publice de catre un grup de tineri care consuma bauturi alcoolice pe strada Dambul Pietros, in spatele unor garaje. "Patrula mobila de intervenție dirijata la fața locului i-a identificat pe faptași, respectiv T.Cs., Cs.T.…

- Generațiile tinere au fost miercuri, 20 septembrie, vedetele proiectului „Tineri debutanti in arta si jurnalism", un proiect special creat pentru elevii mureșeni, talentați și pasionați de arta și jurnalism, organizat de Asociația Educație pentru Europa și finanțat de Primaria municipiului Targu Mureș.…

- In cursul zilei de marți, 12 septembrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Targu Mureș au depistat un tanar, din comuna Livezeni, banuit de furt calificat, in urma unor percheziții domiciliare efectuate de autoritațile mureșene. Au fost recuperate mai multe biciclete sustrase. Mai exact,…

- La data de 14 august a.c., polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au depistat, in flagrant delict, un tanar, de 14 ani, in timp ce ar fi incercat sa patrunda, prin efracție, in interiorul unui imobil, pentru a sustrage bunuri. In fapt, Poliția municipiului Targu Mureș…