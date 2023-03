Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi de 72.000 de lei in urma controalelor efectuate in hala de peste din Piata Obor, in contextul sarbatorii de Buna Vestire, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- Pe fondul cresterii consumului de peste si a produselor din pescuit, ca urmare a sarbatorii de Buna Vestire de sambata trecuta, inspectorii ANSVSA au efectuat pe data de 24 martie o serie de controale ndash; fulger in hala de peste din Piata Obor din Bucuresti.Potrivit ANSVSA, au fost verificate 12…

- Dupa Buna Vestire, recent sarbatorita de catre credincioșii ortodocși, și mult-așteptata de catre cei care țin Postul Paștelui, fiind dezlegare la pește, urmeaza cea a Floriilor. Cand din nou va fi dezlegare la pește. Se poate vorbi, așadar, de o perioada in care peștele și produsele din pește sunt…

- In urma controalelor au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 72.000 de lei. Totodata, au fost confiscate 254 kg de peste si produse din pescuit.ANSVSA precizeaza intr-un comunicat oficial ca, pe fondul cresterii consumului de peste si a produselor din pescuit, ca urmare a…

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat amenzi in valoare totala de 823.200 de lei unor operatori economici din industria agroalimentara, in urma celor 9.841 de controale desfasurate in luna februarie 2023, la nivel national, inclusiv in municipiul Bucuresti. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 27.02.-03.03.2023, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 19 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 310 Din care – femei : 129 Numar deficiente…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de peste o jumatate de milion de lei operatorilor economici din pietele Domenii si 16 Februarie din Bucuresti, fiind gasite mai multe nereguli, printre care produse expirate si mizerie. Echipele de control au inchis 12 firme…

- ANSVSA a confiscat peste 6 tone de carne congelata, din comerțul intracomunitar și din import. Amenzi de peste 200.000 de lei Inspectorii ANSVSA au controlat, in perioada 8 – 10 ianuarie, un numar de 29 depozite frigorifice autorizate pentru schimburi intracomunitare din județele Giurgiu, Ilfov…