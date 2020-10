Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a confirmat in cele din urma ceea ce noi (și mulți experți și studii) spunem de luni de zile - coronavirusul nu este mai mortal sau periculos decat gripa sezoniera. Primul conducator al OMS a facut acest anunț in timpul unei sesiuni speciale a consiliului executiv al…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat joi o crestere record a numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial, cu 338.779 de cazuri in 24 de ore, pe fondul cresterii infectiilor in Europa, relateaza Reuters.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi de Covid-19, in ultimele…

- Bacteriile rezistente la antibiotice nu primesc o atenție la fel de mare precum Covid-19, deoarece ele determina o raspandire mai lenta a bolii, dar cu toate acestea ele ar putea deveni o amenințare mai mare decat coronavirusul, dupa cum avertizeaza revista Science Alert. Potrivit Centrului…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) din Europa a facut apel marti la guverne sa combata “oboseala” tot mai mare a populatiei in fata pandemiei de coronavirus si a restrictiilor introduse, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Pe baza unor date obtinute prin sondaje realizate in tari din regiune,…

- Nivelul transmiterii covid-19 este "alarmant" in Europa, a subliniat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii, ingrijorata de asemenea de scurtarea perioadei de carantina deja decisa sau avuta in vedere de mai multe tari, intre care si Franta. "Datele din septembrie trebuie sa fie un semnal de…

- Europa intra intr-o faza decisiva a luptei impotriva Covid-19 odata cu reinceperea scolilor, dar si cu venirea toamnei, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii. Intre timp insa, compania farmaceutica de stat din China a anuntat ca “sute de mii” de chinezi din grupele de risc au fost deja vaccinati…

- Pandemia provocata de noul coronavirus poate fi de acum gestionata in Europa fara a inchide viata sociala in ansamblul sau, datorita pregatirii autoritatilor si cunostintelor acumulate in ultimele luni, a transmis joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP.

- Organizația Mondiala a Sanatații a facut o estimare oficiala, privind momentul cand vaccinul pentru coronavirus ar putea fi distribuit catre populație. Experții considera ca leacul ar putea fi gata la inceputul anului viitor.