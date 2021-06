Atenție la FRAUDE! Acestea sunt SITUAȚIILE în care BANCA nu te poate ajuta Comunitatea bancara recomanda clienților sa manifeste vigilența sporita in cazul plaților efectuate online intrucat, in situația unei fraude, conform normelor europene, bancile nu pot recupera banii pentru clienți daca tranzacțiile sunt realizate cu autentificarea stricta a acestora. Elementele de securitate ale cardului sunt numarul cardului, data de expirare și CVV2/CVC2, iar aprobarea tranzacției se realizeaza de regula in aplicația de Internet Banking/aplicația de autorizare a semnaturii sau prin validarea unei parole și trimiterea unui cod unic primit de titularul cardului pentru autorizarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

