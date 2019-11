Stiri pe aceeasi tema

- Atenție la prețurile de Black Friday Comisarii de la Protectia Consumatorilor avertizeaza ca de luna viitoare, odata cu apropierea reducerilor de Black Friday, se vor înmulti ofertele, iar unii comercianti pot sa afiseze la raft reduceri false. Multe produse sunt scumpite, pentru ca…

- Cum vine toamna, crizantemele isi fac aparitia la ferestrele si in gradinile caselor. Pot fi intalnite intr-o multime de varietati, potrivite pentru toate gusturile. Florile sunt atat de diverse, incat permit alegerea dintr-o multitudine de forme si culori, de la galben la alb, rosu sau grena. In filosofia…

- Echipa Europei conduce echipa Lumii cu scorul de 3-1, dupa meciurile disputate, vineri, la turneul de tenis Laver Cup de la Geneva, potrivit news.ro.Dominic Thiem l-a invins pe canadianul Denis Sapovalov (6-4, 5-7, 13-11), insa americanul Jack Sock s-a impus in fata italianului Fabio Fognini…

- Barbatul care apare in imagini este cautat de catre poliție fiind suspectat de comiterea unui jaf.In data de 12 august, un tanar de 20 de ani a anunțat poliția ca a fost batut de un necunoscut și i-a furat portomeul. Astfel fiindu-i cauzat un prejudiciu in valoare de 7 100 lei.

- Incepand de astazi, 16.09.2019, traficul rutier din zona Perla intersectia bulevardul Mamaia bulevardul Aurel Vlaicu va fi redirijat, astfel:bull; din directia Pescarie spre Navodari: inainte, pe doua benzi de circulatie, banda intai cu prioritate, iar banda a doua fara prioritate , iar banda a treia…

- Atentie soferi. Pe bulevardul Decebal din Capitala se instaleaza un nou semafor. Motivul ar fi aparitia unui nou supermarket in zona. Despre aceasta a scris un internaut pe Facebook. Vestea i-a nemultumit pe unii internauti.

- Politistii Brigazii Rutiere vor actiona de luni cu efective sporite in zonele in care pot aparea blocaje, dar si in zonele adiacente unitatilor de invatamant, avand in vedere ca odata cu inceperea noului an scolar se vor inregistra valori ridicate de trafic in zona centrala, pe principalele artere…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, vineri, ca aproximativ 2.000 de bilete la meciul Romania – Spania, reprezentand parte din cota alocata inițial federației oaspete pentru fanii spanioli, au fost returnate și sunt disponibile spre vanzare, doar online, pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro,…