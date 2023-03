Stiri pe aceeasi tema

- Moment istoric: s-a redeschis o noua legatura feroviara Ramania Ucraina, d la Campulung pe Tisa la Sighetul Marmatiei, care a stat inchisa timp de 15 ani. Dar partea romana s-a facut de ras: trenul a ramas blocat in firele electrice si de comunicatii. Un angajat al CFR a fost nevoit sa ridice firele…

- Meteorologii au emis un cod galben de vant puternic, ce poate depași rafale de 90 km/h, și ninsoare.Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod Galben de vant puternic și ninsoare pentru ziua de marți, 31 ianuarie.Codul Galben este valabil in intervalul orar 18:40 - 23:00, potrivit…

- Nu trebuie sa fiți electrician pentru a ințelege elementele de baza ale cablurilor din casa dvs. Deoarece o ințelegere generala a modului in care funcționeaza cablurile și firele face parte din calitatea de proprietar responsabil, ghidul nostru informativ va prezinta ce trebuie sa știți despre un cablu…

- Anul 2023 vine cu bucurie, așa cum sugereaza și culoarea aleasa de specialiștii in decorațiuni interioare. Este vorba despre Viva Magenta, o nuanța curajoasa și vibranta. Aceasta abordare optimista se regasește și in tendințele de mobilier pentru living, pe care ți le prezentam in continuare. Culori…

- Romania se confrunta cu doua crize medicale simultan – de gripa și de COVID-19. Sunt pacienți care au fost confirmați pozitiv pentru ambele boli. Exista și un nume pentru astfel de cazuri: Flurona. Medicii sunt ingrijorați in aceea ce privește aceasta noul boala numita Floruna, care a facut și prima…

- ”Un fenomen bizar a inceput sa ia amploare pe strazile Capitalei, la inceput de an: femei cu bebeluși in brațe cerșesc la semafor „un banuț pentru lapte praf”. Atenție! Nu va lasați pacaliți! In brațele cerșetoarelor nu sunt copii, ci papuși din carpe. Poliția Locala Sector 6 a prins in fapt mai multe…

- Taxarea pe piața de capital s-a schimbat. Investitorii vor plati 1-3% in funcție de perioada de deținere, in loc de 10%. Mai exact, Legea (142/2022) prevede reducerea impozitului pe caștigul din tranzacții de la 10% la 1%, pentru titluri deținute mai mult de un an, respectiv 3% pentru titluri deținute…

- In perioada sarbatorilor se inregistreaza cel mai mare numar de afectiuni digestive din tot anul. Sistemul digestiv este obligat sa indure compozitia si structura unor alimente destul de grele precum carnuri grase, dulciuri, prajituri, bauturi racoritoare, alcool si alte alimente nu tocmai sanatoase.…