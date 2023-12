Atenție la falșii reprezentanții ASF Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) atrage atenția asupra faptului ca in ultima perioada au aparut, in spațiul public, persoane care pretind ca sunt reprezentanți ai Autoritații și care contacteaza cetațenii fie prin email, fie telefonic, oferind recomandari de investiții și solicitand, in același timp, plata unor sume de bani. Daca ați fost contactați de astfel […] Articolul Atenție la falșii reprezentanții ASF a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

