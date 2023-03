Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Primaria Municipiului Arad le recomanda cetațenilor sa acorde atenție sporita persoanelor care zilele acestea se dau drept angajați ai societații Gospodarirea Comunala Arad și... The post Primaria Arad: „Atenție la falșii muncitori care se prezinta ca fiind de la Gospodarirea Comunala!” appeared…

- Supercom informeaza ca persoanele care solicita clujenilor diverse sume pentru colectarea deșeurilor nu sunt angajați ai companiei. La Florești, mai mulți asfel de țepari au fost reținuți de polițiști.

- Atenție la falșii angajați ai bancilor: Poliția avertizeaza asupra unei fraude in mediul online Atenție la falșii angajați ai bancilor: Poliția avertizeaza asupra unei fraude in mediul online Reprezentanții Poliției Romana avertizeaza cetațenii asupra unei campanii de fraude online, comise de falși…

- Poliția Romana a fost informata cu privire la o campanie de fraude online, care este in desfașurare de cateva luni, avand o raspandire la scara larga in mai multe țari europene, printre care Germania, Austria, Olanda, Finlanda și Belgia, savarșite prin apeluri telefonice nesolicitate, in care infractorii…

