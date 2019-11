Atenție la escroci! Un bătrân a fost înșelat de bărbați care pretindeau că fac parte dintr-o organizație religioasă caritabilă Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Resița efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunii de inșelaciune asupra unui barbat de 80 de ani, care in cursul zilei de ieri, ar fi platit suma de 2.300 de lei unor persoane necunoscute, in schimbul unui presupus cadou. „Din cercetari a reieșit faptul la data de […] Articolul Atenție la escroci! Un batran a fost inșelat de barbați care pretindeau ca fac parte dintr-o organizație religioasa caritabila a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

