- Documente atasate: Model declaratie pe propria raspundere DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE. Circulația persoanelor a fost limitata, in contextul crizei coronavirusului, iar cei care ies din casa pentru aprovizionare sau pentru alte motive urgente trebuie sa completeze, firește, declarația pe propria…

- Cantarețul Pepe a fost surprins, in noaptea de Inviere, fara declaratie pe proprie raspundere.Cantaretul Pepe a fost prins, in noaptea de Inviere, fara declaratie pe proprie raspundere. Politistii din Voluntari l-au surprins pe Pepe la scurt timp dupa ce a iesit din casa. Cantaretul…

- Un barbat din județul Buzau a fost amendat de polițiștii braileni pentru ca a mințit in declarația pe propria raspundere, scrie Mediafax. El a scris ca este angajatul unei societați comerciale, dar polițiștii au verificat informația care s-a dovedit a fi falsa. Buzoianul s-a ales cu dosar penal.

- Newsbv.ro propune autoritaților centrale modificare formularului referitor la declarația pe proprie raspundere in momentul in care o persoana pleaca de la domiciliu pentru a-și rezolva problemele urgente. Un avantaj imediat este acela ca se rezolva problema ca fiecare roman sa se fi aprovizionat cu…

- Inconștiența unora este greu de ințeles, cu atat mai mult in aceste vremuri prin care trecem. Este și cazul unui tanar din Horodnic, care s-a pornit cu mașina in miez de noapte spre Radauțiul in care se aflau filtre de poliție, deși era baut iar mașina pe care o conducea nu avea ITP și RCA ...

- Polițiștii de la Rutiera care faceau parte, alaturi de Poliția Militara, din filtrul de la Punctele Cardinale, au oprit doua taxiuri pentru control. Nu mica le-a fost mirarea cand au descoperit ca cele doua mașini care se indreptau spre Calea Lugojului transportau migranți sirieni, un barbat intr-un…

- Platforma operationalizata pe site-ul Serviciului de Telecomunicatii Speciale le permite cetatenilor sa completeze de pe telefon sau calculator campurile predefinite si, ulterior, sa salveze documentele in format PDF. Mentionam ca documentele necesita semnatura olografa pentru autentificarea acestora.…