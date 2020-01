Meteorologii au emis, luni dimineata, mai multe avertizari nowcasting care vizeaza Cod galben de ceata si depuneri de chiciura in mai multe județe, din zona Transilvaniei, intre care și Brașovul. Potrivit Aministratiei Nationale de Meteorologie (ANM) pana la ora 09:00, in localitati din judetele Brasov, Sibiu, Alba, Mureș, Covasna și Harghita vizibilitatea este redusa și in afara de ceața va fi și depunere de chiciura. In județul Brașov sunt vizate localitațile: Sacele, Zarnești, Codlea, Rașnov, Prejmer, Tarlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbravița, Harman, Bod, Vulcan, Halchiu, Cristian,…