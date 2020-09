Atenție la deplasarea cu liftul! COVID-19 rezistă o jumătate de oră Conform specialiștilor și unui studiu un loc de unde se poate lua COVID-19, este la indemana oricui. Liftul. Astfel cercetatorii au demostrat ca particulele cu virusul SARS-CoV-2 pot rezista pana la o jumatate de ora intr-un lift, daca ușile acestuia sunt ținute inchise. Este rezultatul unui nou studiu al experților de la Universitatea din Amsterdam. Pea de alta parte, potrivit cercetatorilor britanici, particulele infectate pot persista in lift in cazul in care ușile sunt ținute inchise, insa dispar dupa numai patru minute daca ușile sunt ținute deschise. In cazul in care liftul urca și coboara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un experiment realizat de specialisti de la Universitatea din Amsterdam in interiorul unui lift de spital cu usile inchise arata ca o picatura infectata poate rezista pana la o jumatate de ora, dar cand usa este deschisa, picaturile dispar in patru minute. Experimentul a mai scos la iveala…

- Intrebarea la care cercetatori din intreaga lume cauta raspunsul in acest moment este: Cate cazuri asimptomatice constituie vectori ai virusului și cat de periculoase sunt acestea in momentul in care vin in contact cu alte persoane? Persoanele asimptomatice reprezinta o cincime dintre cei infectați…

- Persoanele infectate cu coronavirus pot transmite boala animalelor de companie alaturi de care locuiesc, conform unui studiu. Covid-19 este o zoonoza, o boala infecțioasa transmisa de la animal la om. Chiar daca pare ca animalele domestice nu joaca un rol important in propagarea sa, apar din ce in ce…

- Au inceput sa iasa la iveala tot mai multe dovezi, potrivit carora pandemia de coronavirus ar fi inceput inainte sa se anunțe oficial acest lucru, transmite stirileprotv.ro. Specialiștii din California susțin ca au avut pacienți cu simptome ale noului virus inainte de Craciun, transmite Daily Mail.…

- O companie din Italia va incepe productia unui test ultrarapid pentru detectarea COVID-19, pe baza de saliva si care da rezultatul in doar 3 minute, scrie Agerpres.Pentru a afla daca o persoana a contractat noul coronavirus, este prelevata o mostra de saliva cu un betisor cu capete de bumbac si, gratie…

- Comisarul european al Sanatații, Stella Kyriakides, a declarat intr-un interviu pentru presa italiana ca redeschiderea școlilor nu ar trebui sa declanșeze o inmulțire semnificativa a cazurilor de Covid-19. “Studii realizate in mai multe state din UE au aratat ca transmiterea de la copil la copil in…

- A fost bataie ca in filme intr-un avion cu destinatia Ibiza, Spania. Doi pasageri englezi au refuzat sa poarte mastile de protectie impotriva Covid-19 si s-au luat la bataie cu ceilalti pasageri. Scandalul-monstru s-a incheiat la Ibiza, unde cei doi englezi au fost arestati. Avionul in care a avut loc…

- ​Începând de luni 6 iulie, operatorul Softrans SRL va permite rezervarea pentru toate locurile din tren, pâna acum putând fi rezervate doar locurile pare, din cauza Covid-19. Capacitatea de transport era redusa la jumatate și doar 92 de locuri puteau fi rezervate la fiecare tren,…