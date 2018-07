Atentie cand si de unde cumparati ciuperci! Ploile puternice din ultima vreme au afectat in anumite situatii, spun specialistii, si ciupercile comestibile. In plus, au aparut multe ciuperci otravitoare, capcane mortale pentru cei care nu le cunosc. Mai mult, din cauza precipitatiilor abundente, sporii ciupercilor otravitoare pot ajunge pe ciupercile comestibile si raman lipiti pe ele chiar si in urma spalarii. Culegatorii vand ciupercile pe marginea drumului, cu preturi intre 10 si 25 de lei, in functie de soi. Cumparatorii nu stiu insa ca se expun unor pericole. Ploile abundente din ultima vreme…