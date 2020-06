Atenție la ciuperci! Cum recunoști simptomele unei intoxicații Ciupercile au o valoare nutritiva ridicata motiv pentru care au fost consumate din cele mai vechi timpuri. Pe langa ciupercile comestibile se cunosc si cel putin 50 de specii toxice, cel mai mare numar de intoxicatii inregistrandu-se in perioada iulie-septembrie. Perioada de latenta intre momentul consumului si cel al aparitiei simptomelor permit specialistilor orientarea catre […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

