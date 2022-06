Atenţie la cazările online! Tineri din Craiova, la un pas să fie păgubiţi cu mii de euro Cativa tineri din Craiova au fost la un pas sa cumpere o vacanta pe care ar fi regretat-o enorm si care i-ar fi lasat fara multi bani in buzunar. Totul fusese atat de bine pus la punct de catre un site fantoma incat a fost foarte dificil sa isi dea seama ca urmeaza sa fie inselati. Vacanta parea una de vis O vacanta de vis ar fi putut sa se transforme intr-un cosmar pentru cativa tineri craioveni. Cazarea pe care o gasisera pe cel mai mare site de profil din Romania si nu numai era, de fapt, o incercare de frauda care ar fi putut sa ii lase fara aproximativ 3.000 de euro. Totul a inceput cand… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

