ATENȚIE la bolile digestive care se declanșează de sărbători! Masa mai gustoasa ca cea servita de sarbatori, alaturi de toti cei dragi, nu e niciuna. Dar, ai grija, caci se poate transforma în marele tau inamic! Bolile digestive nu țin cont de vârsta. Excesele alimentare din timpul sarbatorilor, abundența de mâncaruri grase, dulci, sarate, alcoolul și bauturile carbogazoase din belșug, toate acestea pot duce la probleme cardiovasculare și digestive grave. Diabeticii risca sa aiba parte de creșteri necontrolate ale glicemiei.



Pâna și cei aparent sanatoși pot avea de suferit în urma consumului de alcool,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

