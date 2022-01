Stiri pe aceeasi tema

- Izolarea va fi de doar 10 zile in Romania, nu de 14, ca pana acum. Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a anuntat, miercuri, masurile pentru valul 5 al pandemiei, printre care se numara aducerea in țara a medicatiei care poate fi administrata in sistem ambulatoriu pentru pacientii cu COVID, marirea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca in cursul zilei de astazi va avea o intalnire cu reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si ai medicilor de familie, pentru a discuta despre pachetul de servicii ambulatorii destinate pacientilor COVID. El a atras atentia asupra…

- O metoda noua de frauda cu certificate verzi a fost identificata de oamenii legii. Mai mulți medici de familie din Romania sunt anchetați pentru ca ar falsifica teste Covid. Polițiștii au descoperit ca aceștia declarau in platformele oficiale ca testele rapide ale unor pacienți sunt pozitive, așa ca…

- In ciuda scaderii numarului de cazuri la nivel generalizat in Romania, Iasul se pastreaza in continuare in pozitiile fruntase la nivel national daca analizam numarul de noi infectari. La raportarea de ieri a Directiei de Sanatate Publica, pentru ultimele 24 de ore au fost identificate 225 de cazuri…

- Medicii de familie care s-au implicat în anumite masuri de combatere a pandemiei COVID-19 vor putea obține microgranturi de câte 2.000 de euro, în ediția 2021 a Masurii 1 din cadrul schemei de ajutoare de stat pentru IMM-uri. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Pentru prima oara de la inceputul pandemiei, medici din alta țara vin sa ajute Romania in tratarea pacienților cu Covid-19. 20 de cadre medicale, medici și asistenți din Republica Moldova, vor veni la spitalul din Lețcani, județul Iași, pentru a ajuta medicii romani. Raed Arafat a anuntat in cadrul…

- Pentru prima oara de la inceputul pandemiei, medici din alta țara vin sa ajute Romania in tratarea pacienților cu Covid-19. 20 de cadre medicale, medici și asistenți din Republica Moldova, vor veni la spitalul din Lețcani, județul Iași, pentru a ajuta medicii romani. Raed Arafat a anuntat in cadrul…

- “Romania e acum in scenariul Italiei”, a spus joi Valeriu Gheorghita, iar ce se intampla in spitalele din Romania ii da dreptate coordonatorului campaniei de vaccinare. Ambulantele cu bolnavi de COVID stau la coada la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti. In curte a fost amenajat un cort in care…