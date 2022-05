Atentie la “ambrozia” de pe terenurile proprietate particulara din Municipiu Buzau – politistii locali dau amenzi! Poliția Locala Buzau aduce la cunoștința proprietarilor de terenuri de pe raza municipiului ca trebuie sa iși intrețina proprietațile, cu atat mai mult cu cat, o data cu incalzirea vremii, acestea devin locații propice dezvoltarii de vegetație. Printre plantele care cresc pe terenurile neintreținute este și buruiana denumita ambrozia, planta care provoaca alergii grave și are efecte nocive asupra unui numar mare de cetațeni. Deși efectele acestei plante apar dupa luna iunie, Poliția Locala Buzau dorește sa informeze proprietarii de terenuri ca, alaturi de administratorii drumurilor publice,… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol: newsbuzau.ro

