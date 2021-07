Stiri pe aceeasi tema

- Atentie la achizitia produselor din cofetarii in special din punct de vedere al alergenilor, valorilor nutritionale si aditivilor alimentari contraindicati copiilor, transmite Info Cons, care a facut verificari și a constatat ca doar 21.7% din cofetarii au mentionat pe site – uri valorile nutritionale…

- Majoritatea aplicatiilor medicale si de fitness din Google Play (88%) colecteaza mai multe date decat este nevoie, reiese dintr-un studiu publicat, recent, de Optus Macquarie University Cyber Security Hub din Sydney, citat de blogul din Romania al producatorului de securitate cibernetica, Eset, noteaza…

- Atentie la Africa de Est! Coronavirusurile evolueaza! MERS-CoV, boala luata de la camile. Cercetarea a fost lansata in reputata publicatie Proceedings of the National Academy of Sciences, publicata de Academia Naționala de Științe a Statelor Unite ale Americii. Caracterizarea fenotipica și genetica…

- Valoarea totala a contractului este de 41.215 lei.Comuna Jurilovca Consiliul Local Jurilovca a organizat o licitatie pentru achizitia produselor de birotica si papetarie pentru centrul comunitar din cadrul comunei Jurilovca. Contractul a fost atribuit pe 6 mai, iar pe www.licitatiapublica.ro a aparut…

- N. D. In martie anul trecut, imediat dupa confirmarea pandemiei, in Romania era mare criza de materiale sanitare, maștile de protecție a feței, la vremea aceea o raritate, putand fi cumparate cu sume foarte mari, in comparație cu tarifele practicate in momentul de fața. Plecand de la acest considerent,…

- BERBECO problema de sanatate iți cam strica planurile de azi. In loc sa te concentrezi la ce aveai de facut, umbli prin farmacii, pe la medici, sau eșți consemnat la domiciliu, ceea ce devine frustrant pentru ține, in cazul in care aveai un program arhiincarcat. TAURVeștile care sosesc de departe au…

- Ministerul Sanatatii a publicat din greseala in Monitorul Oficial o lista cu 500 de medici cu tot cu numerele lor de telefon. Ministerul urmeaza sa retraga ordinul si sa-l trimita fara anexa in care apare lista cu medici.

- Ministerul Sanatații a publicat din greșeala in Monitorul Oficial o lista cu 500 de medici cu tot cu numerele lor de telefon. Ministrul interimar al Sanatații a anunțat ca retrage ordinul și-l va trimite fara anexa in care apare lista cu medici.