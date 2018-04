Daca fanii erau obișnuit sa o vada in cele mai sexy ipostaze, la plaja, in lenjerie intima, topless sau nud artistic, ori in haine provocatoare pe strada, iata ca cele mai noi ipostaze cu Kim Kardashian i-a lasat cu gura cascata și pe cei mai indrazneți dintre internuți. Se pricepe de minune sa-și promoveze produsele, iar strategia ei da mereu roade. Daca nici un trup aproape perfect, fara haine nu impresioneza cumparatorii, atunci ce? Vedeta in varsta de 37 de ani a deveni muza pentru propriul parfum, mai exact pentru sticluxa in care se va gasi elixirul. Kim a pozat goala, fara inhibiții, iar…