Este in creștere numarul copiilor cu exces ponderal, jumatate dintre ei suferind de hipertensiune, avertizeaza conf. univ dr. Mihai Craiu, medic primar la Institutul pentru Sanatatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" din București. "Cam așa a fost și astazi la Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU). Pe langa urgențele uzuale, un numar deloc de neglijat din copiii […]