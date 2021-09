Atenție: Instagram cere acum ceva ce poate nu ai fi vrut să îi dai Instagram solicita acum și data nașterii, daca nu i-a fost precizata de catre utilizator anterior, și in cele din urma nu poate fi folosit profilul de pe rețeaua sociala daca nu i se va da aceasta informație personala. Anunțul a fost facut de compania Facebook, care deține platforma bazata pe imagini. Instagram le va cere utilizatorilor data nașterii, atunci cand deschid aplicația. Daca un utilizator nu-și va preciza imediat data nașterii, va primi notificari de cateva ori, pentru ca, in final, sa-i fie restricționat accesul la rețea pana cand va da aceasta informație personala. Mai mult, Instagram… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

