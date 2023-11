Atenție! Înșelăciune în numele companiei Orange. Nu accesați link-ul! Un cititor ne-a semnalat faptul ca a primit un email in numele companiei Orange, in care i se spune ca a primit o solicitare de activare a cartelei SIM. Totodata, in mesaj se mai precizeaza ca in cazul in care ”nu ați trimis aceasta solicitare”, o poate anula dand click pe un anumit link, care in realitate nu trebuie accesat, deoarece poate aduce prejudicii, fiind vorba de o posibila inșelaciune și dat fiind faptul ca cineva se folosește de numele Orange. In concluzie, evitați un astfel de email! ZiarMM The post Atenție! Inșelaciune in numele companiei Orange. Nu accesați link-ul! appeared first… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

