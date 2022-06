Atenție! În ultimele 24 de ore, 404 cazuri noi de SARS-COV-2, față de 182 de cazuri noi cu o zi în urmă In ultimele 24 de ore, in țara noastra s-au inregistrat 404 cazuri noi de infectare cu SARS-COV-2, cu 222 mai multe fața de ziua anterioara, transmite, vineri, Ministerul Sanatații. 44 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore reprezinta pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima trecere prin boala. In continuare, Bucureștiul și Clujul raporteaza cele mai multe cazuri noi: 80 și, respectiv, 33. De asemenea, Ministerul Sanatații mai transmite ca, in unitatile sanitare de profil sunt internate 490 de persoane cu COVID-19, cu sase mai mult fata de ziua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

