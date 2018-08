Atenție, în Sighet plouă cu arbori peste mașini Un incident s-a produs in Sighet. Mașina unui locuitor al orașului a fost avariata de creanga unui copac rupta in timpul unei furtuni. Echipa de intervenție venita pentru a inlatura arborele de pe mașina și implicit de pe strada, a avut un comportament agresiv intru cat au fost deranjați dupa terminarea programului, dupa cum […] The post Atenție, in Sighet ploua cu arbori peste mașini appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana in noaptea aceasta la ora 23.00 judetul Constanta se afla sub atentionare meteo cod galben de vreme rea.Potrivit ANM, indeosebi in regiunile estice si sud estice, in zona Carpatilor Orientali si Meridionali, mai ales in cursul dupa amiezilor si la inceputul noptilor, vor fi averse ce vor avea si…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Vișeu de Sus au descoperit, ascunse intr-un autoturism, componentele unui arme de vanatoare, pe care un maramureșean le deținea fara documente legale. Ieri, 23 iulie 2018 a.c., in jurul orei 23.00, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului PF Vișeu…

- Iesire din Jilava, 3 martie, 2018, ora 21. Pe imagini se observa un om care incearca sa traverseze strada prin loc nepermis. Apuca sa treaca de primul sens, dar APOI este lovit de o masina. Medicii sosesc imediat la fata locului, doar ca sa constate decesul. 6 iulie 2018. Crucile de pe marginea…

- Accident de groaza pe o autostrada din Sankt Petersburg. Un camion care transporta beton s-a izbit violent in cateva mașini.Din imaginile postate pe o rețea de socializare putem observa cum in urma impactului violent una din mașini a zburat la propriu.

- Un hot de masini este cautat pe Facebook. Barbatul a fost dat in urmarire generala. Individul nu poseda permis de conducere. „Atentie!!!! Masina din fotografie (stanga) a fost furata de individul din imagine (dreapta). Daca il recunoasteti sunati imediat la 112 sau la telefon: 0757833641. PS: Individul…

- Lucratorii ITPF Sighet din cadrul Sectorului PF Urziceni au indisponibilizat un autoturism in valoare de 18.400 lei, care figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritațile din Italia. Astazi, in jurul orei 1.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Caine legat de mașina și tarat prin trafic in Oradea. Bietul patruped a fost filmat in timp ce era tarat cu mașina pe o șosea din oraș. Șoferul, care a supus animalul la acest chin, s-a ales cu dosar penal. Un șofer a fost filmat de mai mulți trecatori pe Calea Aradului din Oradea, in timp ce tara cu…

- Tragedie fara margini in Arad! O mașina cu patru tineri a cazut in lacul Ghioroc. In autoturism se aflau doua fete din Orțișoara și doi baieți din Timișoara. Baieții au reușit sa se salveze. Una dintre fete a fost gasita, dar fara suflare. Cealalta este, in continuare, cautata.Accidentul s-a…