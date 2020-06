ATENȚIE! În România sunt puse în vânzare măști periculoase "Mastile ar trebui sa protejeze in proportie de 95% contra prafului, bacteriilor sau a polenului. Cele neconforme nu o fac. Orice SRL a inceput sa faca masti de protectie, dar ele nu asigura niciun fel de protectie. Am gasit si noi aceste tipuri de masti. Sunt 32 de tipuri de masti, cu valoare de sute de mii de lei. Sunt sute de mii de bucati. Nu numai ca nu protejeaza, dar pot aparea si efecte secundare, cum sunt alergiile”, a declarat la Digi 24 Eduardt Cozminschi. El a explicat ca in astfel de cazuri amenzile pentru un comerciant sunt de la 10.000 de lei in sus. ”Mastile neconforme au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

